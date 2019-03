7500 Euro kamen für die Familie Kießlinger zusammen

Seit knapp zwei Wochen existiert im Markt Tettau ein Spendenkonto für die Familie Kießlinger. Wie bereits berichtet, hat sich vor zwei Wochen das Leben der Familie, nachdem in deren Haus ein Brand ausgebrochen war, von Grund auf verändert. Der Markt Tettau rief deshalb zu einer Spendenaktion auf.

"Ich kann es nicht fassen", freute sich Birgit Kießlinger am Montagabend, als ihr Bürgermeister Peter Ebertsch einen Scheck in Höhe von 7500 Euro überreichen konnte. Darunter war auch ein Betrag in Höhe von 1000 Euro aus der Ludwig-Heinz-Stiftung. Wie der Bürgermeister erklärte, kamen Spenden aus dem gesamten Landkreis und darüber hinaus zusammen. Der Kommandant der Feuerwehr Tettau, Christian Wick, der nach dem Brand als Koordinator eingesetzt wurde, freute sich, dass neben den Geldbeträgen auch viele Sachspenden wie Möbel, Hausrat etc. eingingen. So konnte die vorübergehende Wohnung der Familie Kießlinger, nämlich die ehemalige Pfarrwohnung, binnen weniger Tage eingerichtet werden.

Birgit Kießlinger bedankte sich bei allen Spendern, bei allen Helfern, den Rettungskräften und bei der evangelischen Kirchengemeinde für die großartige Hilfsbereitschaft. Wie sie erklärte, wollen sie und ihre Familie ihr ehemaliges Heim wieder aufbauen und dafür soll auch die Spende verwendet werden. Und Bürgermeister Peter Ebertsch ist überzeugt, dass in den nächsten Wochen die 10 000-Euro-Grenze erreicht wird. vs