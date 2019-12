750 Euro für die Knetzgauer Bürgerhilfe

Das Bündnis für Familien und Senioren ist der kommunale Bürgerdienst der Gemeinde Knetzgau. Bürger fördern das Miteinander in der Dorfgemeinschaft, ermöglichen älteren Mitbürgern, lange im häuslichen Umfeld zu wohnen, und machen "ihre" Gemeinde lebenswerter. Konkret werden durch das Bündnis für Familien und Senioren in den offenen Treffs in Knetzgau und Westheim, mit dem Bürgerbus, der Integrationshilfe im Freundeskreis Asyl, dem Computerkurs, Sträkel-Kreis und Männertreff mehr als 400 Angebote und Veranstaltungen jährlich durchgeführt. Das Ganze komplett ehrenamtlich und kostenlos - von Bürgern für Bürger.

Wo so viel Gutes geleistet wird, da sollte auch Anerkennung stattfinden. Für die ansässige Firma Coca-Cola European Partners Deutschland übergab Volker Wielsch, Leiter des Werkes in Knetzgau, offiziell eine Spende von 750 Euro für das Bündnis für Familien und Senioren an Bürgermeister Stefan Paulus und Thomas Zettelmeier.

Beim Haßfurter Straßenfest konnten alle Besucher am Stand von Coca-Cola ihr Glück beim Basketballwerfen versuchen. Je Treffen wurde ein Euro gespendet. Den Erlös von 338 Euro rundete die Firma großzügig auf. Thomas Zettelmeier, Koordinator vom Bündnis für Familien und Senioren, berichtete Volker Wielsch von der vielfältigen Bündnisarbeit. Beispielhaft nannte er jährlich über 5000 Besucher in den offenen Treffs, wöchentlich 20 Nutzer des Bürgerbusses im Durchschnitt oder die noch lange nötige Unterstützung in der Integrationsarbeit. Er versicherte, dass die Ehrenamtlichen Verwendung für die Gelder angekündigt hätten. "Bei so vielen Besuchern in den Treffs geht mal was kaputt oder ist verschlissen. Hier sind einige Neuanschaffungen notwendig. Auch Lektüre zur zeitgemäßen Ausgestaltung der Computerkursabende wird benötigt. Letztendlich trägt jeder Cent dazu bei, dass die freiwilligen Helfer ihr Ehrenamt gut ausüben können. Indirekt kommt die Spende allen Besuchern zugute."