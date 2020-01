75. Geburtstag mit neuer Vereinsspitze

Bei der Hauptversammlung im Sportheim des TSV Obersiemau wurde der 25-jährige Mark Sauer, der bisher das Amt des Kassiers innehatte, zum Vereinsoberhaupt gewählt. Außerdem wurden bei den Neuwahlen in den Vorstand gewählt: Vorsitzender für Sport: Martin Eller; Vorsitzender für Liegenschaften: Peter Klimm; Schriftführer: Harry Stürke; Kassier: Tobias Eller; Vereinsausschuss: Robert Bätz, Katir Cakir, Felix Rosenbauer, Simon Klimm, Daniel Klimm (alle neu). Als Kassenprüfer wurden Gerd Deuerling und Thomas Morgenroth gewählt.

Der TSV Obersiemau feiert in diesem Jahr seinen 75 . Geburtstag, die Feier soll vom 13. bis zum 14. Juni auf dem Sportgelände stattfinden. Martin Eller informierte die Versammlung über die geplanten Feierlichkeiten. So soll am Samstag in der Mittagszeit mit dem Kampf um das runde Leder begonnen werden. Am frühen Abend ist ein Festkommers mit Ehrungen geplant. Dabei will man auch auf die bewegende Geschichte des Vereins zurückblicken. Danach steigt ein Unterhaltungsabend für alle. Der Festsonntag soll mit einem Gottesdienst und anschließendem Weißwurstfrühstück beginnen. Danach stehen wieder Fußballspiele auf dem Festprogramm. Am Nachmittag finden die Siegerehrung und der Festausklang statt.

Martin Eller blickte auf das Spieljahr 2019 mit Trainer Mark Köhn zurück. Köhn hat seine tätigkeit beim TSV zum Saisonende 2018/2019 beendet. Zu Beginn der Rückrunde verstärkte ein Spieler den Kader. Gegen vermutlich schwächere Mannschaften wurden einige Spiele verloren, bedauerte Eller. Es habe die Konstanz in der Mannschaft gefehlt. Eller bedauerte, dass die Spielgemeinschaft mit den Junioren in der A-Jugend mit Bertelsdorf/Neuses nicht fortgeführt wurde.

Der Vorsitzende für die Liegenschaften, Peter Klimm, ging in seinem Bericht auf die Arbeit an der Sportanlage und im Sportheim ein. Vor allem mit Maulwurf und Wühlmaus habe der Verein auf der Sportanlage zu kämpfen gehabt. Der Platz sei mehrfach gemäht, gedüngt und gesandet worden. Aufwendig wurde der Hartplatz, der sanierungsbedürftig ist, von Unkraut und Steinen befreit. Die Kosten für eine Sanierung würden laut einem Angebot rund 20 600 Euro betragen. Da die Bewässerungsanlage bereits 30 Jahre alt sei, sei ein Angebot für eine neue Anlage eingeholt worden, dieses belaufe sich auf 9350 Euro. Zunächst habe man aber zwei neue Außen- und einen Innenregner für rund 700 Euro angeschafft. Außerdem seien sieben neue Sportplatzregner eingebaut worden.

Unklare Verhältnisse

Wie Klimm berichtete, wurde bei der Gemeinde ein Antrag auf einen Zuschuss gestellt. Dabei stellte sich heraus, dass die Besitzverhältnisse unklar sind. Deshalb hat ein Treffen mit dem Bürgermeister stattgefunden. Dabei kam heraus, dass alle Liegenschaften der Gemeinde Untersiemau gehören. Für das Rasenfeld und den Hartplatz existiert ein Pachtvertrag. Aber zu dem Gebäude selbst sind keine Verträge vorhanden. Deshalb hat der Geschäftsstellenleiter den Auftrag bekommen, ein Konzept für die Liegenschaften der Vereine zu erarbeiten.

Ein Rauchabzug wurde in die Bratwurstbude eingebaut, das Dach am Sportheim wurde notdürftig repariert und danach von der Gemeinde in Augenschein genommen. Erfreut zeigte sich Klimm darüber, das man von der Lebensmittelkontrolle ein großes Lob für die neue Bratwurstbude erhalten habe.

Martin Eller verlas den Bericht von Wolfgang Kalb, dem geschäftsführenden Vorsitzenden. Der Verein hat 124 Mitglieder. Es war ein Mitgliederrückgang von vier Personen zu verzeichnen.

Bürgermeister Rolf Rosenbauer lobte in seinem Grußwort die Mannschaft. Mit den Trainern sei man auf einem guten Weg. Er ging weiter auf die Liegenschaften und auf die Besitzverhältnisse der Sportheime in der Gemeinde ein und klärte über die Zuständigkeiten für die Instandhaltung auf. Was einen Zuschuss für die Sanierung des Hartplatzes betrifft, bat Rosenbauer darum, das vorhandene Angebot noch einmal zu überarbeiten. Das Sportheimdach sei wirklich sanierungsbedürftig, das habe er bei einer Besichtigung zusammen mit der Vereinsführung festgestellt. Deshalb wolle die Gemeinde im Haushalt entsprechende Mittel einstellen. Zuvor müssten aber noch die Eigentumsverhältnisse genau geklärt werden. In Bezug auf die Bäume am Sportplatz wolle er ebenfalls die Besitzverhältnisse klären, sagte Rosenbauer.

Michael Stelzner