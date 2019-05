72-Stunden-Aktion mit Weißwurstfrühstück

Im Rahmen einer 72-Stunden-Aktion des BdKJ Deutschland beteiligen sich auch die Ministrantengruppen aus Modlos und Oberleichtersbach. In Modlos werden Flurdenkmäler und Bänke zur Verschönerung des Ortes gesäubert. Am Sonntag, 26. Mai, gestalten die Minis den Gottesdienst um 9 Uhr und laden anschließend in den Gewölbekeller "Alte Schule" zum Weißwurstfrühstück ein. In Oberleichtersbach bauen die Minis eine Begegnungsbank, die zum Verweilen und zum Gespräch einladen soll. Auch hier bieten die Minis am Sonntag, 26. Mai, ein Weißwurstfrühstück von 10 bis 13 Uhr im Pauluskeller des Pfarrhauses Oberleichtersbach an. sek