72-jährige Autofahrerin ist unbelehrbar

Als unbelehrbar erwies sich eine 72-jährige Autofahrerin, deren Führerschein bereits beschlagnahmt worden war. Obwohl sie vor einigen Tagen schon fahrend angetroffen worden war und eine Anzeige erhalten hatte, ist die Frau am Samstagmittag in Ebermannstadt wiederum verbotenerweise am Steuer eines Kraftfahrzeugs kontrolliert worden. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Frau erwartet eine weitere Anzeige.