7000 Stunden im Einsatz

Ein dickes Lob zollten Bereitschaftsleiterin Yvonne Zehe und ihre beiden Stellvertreter Christian Reichl und André Pöhlmann den Mitgliedern. Sie hätten im vergangenen Jahr etwa 7023 Stunden ehrenamtliche Arbeit bei Sanitätsdiensten, Bereitschaftsabenden und Ausbildungen geleistet, sagten sie bei der Jahresabschlussfeier der BRK-Bereitschaft Kulmbach in der Gaststätte "Weinbrücke".

Großes Dankeschön

Zusätzlich seien die Helfer zu 226 Einsätzen mit der Schnelleinsatzgruppe Behandlung, dem Helfer vor Ort und dem Rettungswagen alarmiert worden.

Einen besonderen Dank sprach die Bereitschaftsleitung den verantwortlichen Helfern für Ausbildung, Fahrzeugpflege und Planung von Sanitätsdiensten aus, die professionelle Arbeit leisteten. Kreisbereitschaftsleiter Kai Ramming hob das außerordentliche Engagement der Bereitschaftsleitung und der Mitglieder hervor.

Im Rahmen der Jahresabschlussfeier wurden Christoph Sokol (fünf Jahre) und Franziska Moritz (15) geehrt. Michael Martin erhielt die Auszeichnung des Kreisverbands Kulmbach für 30 Jahre ehrenamtliche Mitarbeit im BRK.

Anschließend überreichte Maximilian Türk das bronzene Ehrenabzeichen der Bereitschaften an Ines Sack und das silberne an Kai Ramming. In seiner Laudatio würdigte er Sack und Ramming für ihr langjähriges Engagement. red