7000 Quadratmeter große Plantage entsteht

Nur knapp 7000 Quadratmeter eines insgesamt 7,7 Hektar großen Grundstücks in der Gemarkung Kleinweisach sollen aufgeforstet werden. Der Eigentümer legt mit dieser Erstaufforstung eine sogenannte Kurzumtriebsplantage an. Die Räte hatten keine Einwendungen dagegen. see