7000 Euro Schaden nach Parkrempler

Einen Sachschaden von mindestens 7000 Euro richtete ein unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstag in der Zeit von 9.30 bis 10.30 Uhr am VW einer 43-Jährigen aus Unterfranken an. Der Pkw stand in der Wiesenstraße in einer Parkbucht und wurde dort angefahren. Beschädigt wurden die hintere rechte Tür und der Kotflügel. Auch am Fahrzeug des Verursachers dürfte ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden sein. Die Coburger Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 09561/645-209 entgegen. pol