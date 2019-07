Forchheim vor 15 Stunden

7000 Euro Schaden beim Abbiegen

Rund 7000 Euro Gesamtsachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Montag in Forchheim entstanden. Am Morgen fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Kleintransporter auf der Bamberger Straße. An der Kreuzung z...