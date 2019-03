7000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Etwa 7000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall, der sich am Dienstagnachmittag auf dem Bgm.-Dr.-Hauptmann-Ring ereignete. Ein 34-Jähriger befuhr mit seinem VW den Bgm.-Dr.-Hauptmann-Ring in Richtung Bahnhof und wollte nach links in die Kirchgasse einbiegen. Dort musste er verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte ein nachfolgender Mazda-Fahrer zu spät und fuhr auf den VW auf. Verletzt wurde niemand. pol