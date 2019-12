700 Jahre Verbundenheit mit dem Unternehmen Leise

30 Mitarbeiter der Leise GmbH & Co. KG wurden zu Beginn der Adventszeit in feierlichem Rahmen der Räumlichkeiten von Leise am Markt für ihre langjährige Mitarbeit im Unternehmen geehrt. Geschäftsführer Andreas Engel ging in seiner Festansprache auf die Meilensteine des Unternehmens in den vergangenen 50 Jahren ein und verknüpfte die Einstiegsjahre der Jubilare mit den wesentlichen Entwicklungsschritten.

Demnach sei Leise heute, 30 Jahre nach dem Mauerfall, mit seinen mehr als 300 Mitarbeitern an sieben Standorten in Bayern, Thüringen und Sachsen gut aufgestellt und sehe sich den aktuellen Herausforderungen der Digitalisierung, aber auch der sich derzeit eintrübenden Industriekonjunktur gut gewachsen.

Ein großer Dank galt all den Jubilaren, die über Jahrzehnte hinweg den Erfolg des Unternehmens mitgestaltet haben. Engel betonte, dass in einer wirtschaftlich und auch gesellschaftspolitisch herausfordernden Zeit derzeit mehr denn je der Zusammenhalt der Menschen im Unternehmen von großer Bedeutung sei, um die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam erfolgreich zu bewältigen.

Ehrenurkunde für Seniorchefin

Siegmar Schnabel, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Coburg, ehrte die Jubilare, die seit 40 Jahren bei Leise sind, und betonte die Stärken des Unternehmens. Diese seien auf eine lange Firmengeschichte, die starke familiäre Prägung durch die Unternehmerfamilie Engel, eine außergewöhnliche Innovationskraft sowie insbesondere auf ihre tatkräftigen und langjährigen Mitarbeiter zurückzuführen. Als weiteren Höhepunkt überreichte er der Seniorchefin Ursula Engel die offizielle Ehrenurkunde der IHK zu Coburg für 50-jähriges unternehmerisches Engagement. Gemeinsam mit der Geschäftsführung des Unternehmens verabschiedete Schnabel am Ende der Ehrungen langjährige Mitarbeiter in den wohlverdienten Ruhestand. red