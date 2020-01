700 Euro für Wünschewagen

Gabi Zottmann aus Marktrodach übergab dem ASB Kronach für den "Wünschewagen Franken" eine Spende von 700 Euro. Sie verfolge dieses Projekt schon eine ganze Zeit anhand von Presse-Artikeln und Beiträgen in den Sozialen Medien. Zu ihrem Geburtstag habe sie um Geldspenden gebeten, die sie in wohltätige Projekte investieren wolle. So habe sie sich entschlossen, den ASB mit dem Wünschewagen zu unterstützen. "Mir ist es wichtig, dass solche tollen Projekte gefördert werden und das Geld in der Region bleibt", so Zottmann. red