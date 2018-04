700 000 Euro fließen in die Feulersdorfer Abwasseranlage

Der Haushalt des Marktes Wonsees steht. Das Zahlenwerk ähnelt dem des Vorjahres fast wie ein Ei dem anderen. Geprägt ist es von Megainvestitionen in die Abwasserbeseitigung Feulersdorf.



Breitband und Baugebiet

700 000 Euro sind für diesen Bereich eingeplant, hinzu kommen Schachtarbeiten, die mit 10 000 Euro veranschlagt sind, sowie ein Thermoschrank und eine verbesserte Sauerstoffregelung für 17 000 Euro.

Insgesamt hat der Vermögenshaushalt ein Volumen von 1,434 Millionen Euro. Fast die Hälfte davon nehmen die Investitionen in die Abwasserleitung Feulersdorf in Anspruch. Der Kämmerer hat allerdings schon 250 000 Euro an Einnahmen gegengerechnet.

Der Breitbandaubau schlägt mit 90 000 Euro zu Buche, für das Baugebiet Hadelberg in Schirradorf sind 150 000 Euro im Vermögenshaushalt veranschlagt. 2019 soll das Baugebiet so weit vorangebracht sein, dass die ersten Bauwilligen sich dort ansiedeln können.

Außerdem sind für den An- und den Umbau der Turnhalle 100 000 Euro vorgesehen. Der Markt Wonsees möchte außerdem in diesem Jahr den Umbau des Eingangsbereichs des Rathauses in Angriff nehmen. 40 000 Euro hat der Gemeindekämmerer hierfür einkalkuliert.

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes des Marktes Wonsees erhöhte sich 2018 deutlich. Es stieg auf 1,573 Millionen Euro (Vorjahr 1,428 Millionen Euro). Er orientiert sich im Wesentlichen an den Gegebenheiten der letzten Jahre. Der Ansatz wurde im Bereich der Hilfen für Asylbewerber leicht erhöht. Außerdem ist er beim Ansatz für das Bestattungswesen und bei der Straßenbeleuchtung deutlich gestiegen.

Wonsees zahlt in diesem Jahr 411 000 Euro Kreisumlage und 130 000 Euro VG-Umlage. Auf der Einnahmenseite sind Schlüsselzuweisungen mit 487 000 Euro und die Einkommenssteuerbeteiligungen mit 515 000 Euro die größten Posten.