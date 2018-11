70 Jahre Staat Israel im Bamberger Rathaus

Zur Eröffnung der Ausstellung "70 Jahre Israel" begrüßte Zweiter Bürgermeister Christian Lange (CSU) die Gäste. Die Arbeitsgemeinschaft Bamberg der Deutsch Israelischen Gesellschaft hatte die Ausstellung nach Bamberg geholt. "Bamberg ist eine Stadt mit reicher jüdischer Tradition und Vergangenheit und mit einem aufstrebenden jüdischen Gemeindeleben. Es ist der richtige Weg, in einer Ausstellung den nachwachsenden Generationen das Wissen über den Staat Israel und seine Geschichte weiterzugeben", so Lange.

Als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft sprach Michael Genniges. Er dankte der Stadt, dass sie für die Ausstellung ihre Räume zur Verfügung stellte. "Wir treffen uns heute, um das Jubiläum der Staatsgründung zu feiern", sagte Genniges und erzählte über die Zeit von 1948 bis heute. Bei seiner Forderung an die Bundesregierung, die Deutsche Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, erhielt er spontanen Applaus aus den Reihen der Zuhörer. Er begründete dies so: "Es wird Zeit die Realität anzuerkennen."

Als nächster sprach Arieh Rudolph, der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde Bamberg. Nach den Hinweisen auf die Geschichte erwähnte er die technischen und wissenschaftlichen Erfindungen des neuen Staates. Die Presse kritisierte er: "Obwohl viele Menschen in Europa mit Israel wahrscheinlich kaum mehr als den Konflikt mit den Palästinensern verbinden und dies einer einseitigen Berichterstattung entsprechend gefärbten europäischen und leider auch deutschen Medien zugrunde liegt, zeigen die genannten Erfindungen, dass es dort viel mehr zu entdecken gibt." Mit der Ausstellung feierte man gleich zwei Wunder: dass Israel so gedeihen konnte und Israel und Deutschland Freunde und Partner geworden sind.

Jahrhunderttraum wurde wahr

Gespannt warteten dann alle auf den Vortrag von Sandra Simovich, Generalkonsulin des israelitischen Konsulats München. Sie erläuterte, dass die von der israelitischen Botschaft in Berlin erstellte Ausstellung über die Geschichte Israels alle relevanten Ereignisse ausführlich und informativ darstelle. Sie erwähnte auch den ersten Zionistenkongress in Basel vor 120 Jahren. Die Gründung des Staates Israel vor 70 Jahren nannte sie einen Jahrhunderttraum der Juden, aus dem bäuerlichen sei ein Hightechstaat geworden.

"Menschen aus 130 Staaten leben heute in Israel. Diese können ohne Angst vor Verfolgung sicher leben und frei ihren jeweiligen Glauben praktizieren", sagte die Generalkonsulin und ergänzte im Hinblick auf die Situation im Nahen Osten: "Der Staat Israel und seine Bürger wollen Frieden. Unsere Hoffnung ist, dass, sobald die interne Stabilität in unseren arabischen Nachbarstaaten wieder hergestellt ist, wir gemeinsam einen Weg für Frieden, Fortschritt und Prosperität durch regionale Kooperation finden werden." Die Zweistaatentheorie sei nur in gemeinsamen Verhandlungen möglich.