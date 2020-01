70 Jahre Rhönklub

Am Sonntag, 5. Januar, feiert der Rhönklub-Zweigverein Oberweißenbrunn sein 70-jähriges Bestehen. Um 8.30 Uhr wird in der Kirche ein Gottesdienst gefeiert und der verstorbenen Mitglieder gedacht. Weiter geht es um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Neben Grußworten werden Zitate aus dem Gründungsprotokoll und den ersten Wanderberichten zum Besten gegeben. Gezeigt werden Bilder aus den 1950er Jahren mit Skisport, Wandern und Theaterspiel sowie ein Skifilm, der eine große Rarität ist. Ein kleines Skimuseum erinnert an frühere Zeiten. Außerdem soll die Frage gestellt werden: "Was geben uns die Gründer für die Zukunft mit auf den Weg?" bem