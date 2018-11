70 Jahre jung und immer noch im Trend

Die Ortsgruppe Forchheim der Wasserwacht im Bayerischen Roten Kreuz (BRK) lud anlässlich ihres 70-jährigen Jubiläums zu einem Festkommers in die Säle des BRK-Kreisverband Forchheims ein.

Eine kleine Abordnung des Musikvereins Buckenhofen sorgte für die musikalische Umrahmung und eröffnete den Festakt, bevor der Vorsitzende der Ortsgruppe Forchheim, Richard Reickersdorfer, zahlreiche Vertreter aus Politik, Wasserrettung, BRK und anderen Hilfs- und Rettungsorganisationen sowie Vereinen und Verbänden zu diesem stolzen Jubiläum willkommen hieß.

Er warf einen Blick auf die vergangenen bewegten 70 Jahre der Ortsgruppe in Forchheim zurück. Die Anfänge liegen in der Nachkriegszeit, in der wassersportaffine Personen die Wasserrettung nach dem Zweiten Weltkrieg so schnell wie möglich in Forchheim wiederaufleben lassen wollten. Dies glückte nach anfänglichen Schwierigkeiten, so dass sie sich über die Jahre zu einer festen Größe entwickelt hat.

Seit dieser Zeit leisten die heute rund 500 ehrenamtlichen Mitglieder unentgeltlich ihren Dienst am Nächsten.

Das Jubiläum sei ein guter Anlass zur Präsentation dessen, was die Ortsgruppe Forchheim heute für den Wasserrettungsdienst in Stadt und Landkreis Forchheim und somit für die Gesellschaft leiste. So dient sie der Absicherung der Gewässer sowie des Main-Donau-Kanals im Landkreis Forchheim, ist seit 1990 durch die Gründung einer Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG) Bestandteil des örtlichen Wasserrettungsdienstes und seit 2002 des lokalen sowie überregionalen Katastrophenschutzes.

Die Ortsgruppe bietet für die Hauptaufgabe der Wasserwacht, die Bekämpfung des Ertrinkungstodes, regelmäßig Schwimm- und Rettungsschwimmerausbildungen für die Bevölkerung an. Denn ein Leitspruch der Ortsgruppe ist: Jeden Nichtschwimmer zu einem Schwimmer und jeden Schwimmer zu einem Rettungsschwimmer auszubilden.

"Um die Leistungen, die wir derzeit anbieten, auch in den kommenden Jahren nachhaltig erbringen zu können, müssen wir weiterhin breit aufgestellt und fest in der Gesellschaft verankert sein", betonte der Vorsitzende und fügte an: "Wir sind zwar bereits 70 Jahre alt, aber immer noch im Trend und wir haben noch vieles vor uns."

So setzt die Ortsgruppe weiterhin auf eine gut funktionierende Kinder- und Jugendarbeit (derzeit circa 170), da diese der Grundstock für eine weiterhin erfolgreiche Arbeit ist.

Michael Hofmann (CSU), Mitglied des Bayerischen Landtages und Schirmherr der 70-Jahr-Feier, ging in seiner Festansprache insbesondere darauf ein, dass trotz geänderter Rahmenbedingungen sich in all den Jahren eines nicht verändert habe: Die Wasserwacht arbeite ehrenamtlich, freiwillig und unentgeltlich. "Sie tun dies auf eine aufopferungsvolle Art und Weise für unsere Mitbürger, nicht nur in Stadt und Landkreis Forchheim, vor allem im Bereich Wasserrettungsdienst, Schwimmen und Rettungsschwimmen, Sanitätswesen oder ihrer vorbildlichen Kinder- und Jugendarbeit." Als Geschenk überreichte er dem Vorsitzenden der Ortsgruppe einen neuen LED-Scheinwerfer.

Auch die weiteren Vertreter aus Politik und Wasserrettung zollten den Aktiven der Wasserwacht Forchheim großen Respekt. Denn die Mitglieder der Ortsgruppe leisteten enorm viel, da das geänderte Freizeitverhalten der Bevölkerung den Helfern immer mehr Zeit abverlange. So werde Wassersport heute nicht mehr ausschließlich am Wochenende oder im Urlaub betrieben, sondern praktisch ganzjährig.

Geehrte im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt der Geburtstagsfeier standen Ehrungen. Geehrt wurden mit der Wasserwacht-Medaille in Bronze die beiden stellvertretenden Jugendleiterinnen, Theresa Hermann und Franziska Hohe, für ihr mehr als fünfjähriges Engagement innerhalb der Kinder- und Jugendarbeit der Ortsgruppe. Die Wasserwacht-Medaille in Silber erhielten der Technische Leiter Stefan Bezold und einer seiner Stellvertreter, Jonas Schmid, für ihre mehr als zehnjährige ehrenamtliche Tätigkeit vor allem im Bereich SEG und Wasserrettungsdienst.

Die Jugendleiterin Simone Kolb bekam für ihre besonderen Verdienste um das BRK die BRK-Ehrennadel in Silber. Mit dieser Auszeichnung honorierte der Vorsitzende das jahrzehntelange überdurchschnittliche Engagement vor allem im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit.

Seit 50 Jahren aktiv

Eine besondere Ehrung wurde Horst Hallmann zuteil, der bereits seit über 50 Jahren in der Ortsgruppe Forchheim tätig ist. Für diese außergewöhnliche Leistung erhielt er die DRK-Ehrennadel. Im Anschluss an die Ehrungen gratulierten Vertreter anderer Rettungs- und Hilfsorganisationen sowie Vereine und Verbände der Ortsgruppe und bedankten sich für die gute und kameradschaftliche Zusammenarbeit. red