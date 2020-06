70 Jahre Heimat- und Blütenfest: Rhodt lädt Kronacher zum Gewinnspiel ein

Allerorten fallen lieb gewonnene Feste und Veranstaltungen der Corona-Pandemie zum Opfer. Am Pfingstwochenende war davon auch das traditionelle Heimat- und Blütenfest in Kronachs Partnergemeinde Rhodt unter Rietburg betroffen. Dieses Fest ist für die Rhodter Mitbürger und die vielen Tausend Gäste, die alljährlich in den Weinort strömen, das, was für die Kronacher ihr Freischießen ist.

Die Pfälzer versuchen aber aus der Not eine Tugend zu machen. Zunächst gibt es als kleinen Trost das "Heimat- und Blütenfest in a Box" als Genuss-Potpourri für zu Hause. Dahinter verbirgt sich eine feine Auswahl an typischen Festspezialitäten, die über die Internetseite www.rhodt.de unkompliziert bestellt werden kann. Und dann haben sich die Rhodter im Vorgriff auf das kommende Jahr eine ganz besondere Aktion überlegt, denn 2021 feiert das Heimat- und Blütenfest vom 21. bis 24. Mai sein 70-jähriges Jubiläum. Dazu gibt es ein Gewinnspiel mit vielen attraktiven Preisen. Gesucht wird die beste Geschichte oder das spektakulärste Bild aus den vergangenen 69 Jahren des Heimat- und Blütenfestes. Gäste sind dazu aufgerufen, ihre ganz persönlichen Erlebnisse oder Begegnungen zu schildern. Dies gilt insbesondere auch für die vielen Kronacher, die zum Teil sogar Stammgäste beim Heimat- und Blütenfest sind.

Zu gewinnen gibt es unter anderem drei Übernachtungen für zwei Personen im Wohlfühlhotel "Alte Rebschule" zum Festjubiläum 2021, eine Weinbergswanderung mit der Rhodter Weinprinzessin Olivia I. inklusive Weinprobe und Vesper für zehn Personen sowie viele weitere interessante Preise wie Restaurantgutscheine oder Weinpakete. Einsendeschluss für das Gewinnspiel ist der 31.Juli 2020.

Weitergehende Informationen zum "Heimat- und Blütenfest in a Box" sowie zur Teilnahme am Gewinnspiel gibt es direkt beim Gäste- und Bürgerbüro Rhodt, Weinstraße 44, 76835 Rhodt, per E-Mail unter bluetenfest@rhodt.de oder unter www.rhodt.de/bluetenfest.

Die Pfälzer Partnergemeinde Rhodt unter Rietburg begeht im Jahr 2022 ihre 1250-Jahr-Feier. Ein genaues Datum für die Feierlichkeiten wird aber erst noch festgelegt. red