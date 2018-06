70 Jahre FV Giech

red



Bei den Feierlichkeiten anlässlich seines 70-jährigen Bestehens hat der FV Giech auch einige Fußballspiele in sein Festprogramm aufgenommen. Am Turnier der ersten Mannschaften nehmen der TSV Scheßlitz , der RSV Drosendorf, der SV Würgau und der FV Zeckendorf teil. Das Spiel um Platz 3 findet am Sonntag um 13 Uhr und das Finale um 16 Uhr statt. Am Samstag um 16 Uhr bestreitet der FV Giech ein Einlagespiel gegen den SV Merkendorf. Auch die Alten Herren und einige Jugendteams des Jubilars sind im Einsatz.