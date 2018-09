70 Jahre Freie Wähler in Kirchehrenbach

Am Sonntag, 23. September, feiert die Freie Wählergemeinschaft Kirchehrenbach ihr 70-jähriges Bestehen. Die Kirchehrenbacher Wählergemeinschaft ist somit eine der ältesten in ganz Bayern. Das Jubiläum wird mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Bartholomäus um 10 Uhr und einem anschließenden Festakt und Weißwurstfrühschoppen, der gegen 11 Uhr im Sportheim beginnt, gefeiert. Schirmherr ist MdL Thorsten Glauber (FW). red