70 Jahre erfolgreiche Tätigkeit im VdK

Bedeutung legt zu





Politik muss Schlüsse ziehen



Dieter Gropp



Das Ehrenamt spielt in solch einem großen Verein wie dem VdK eine außerordentlich wichtige Rolle. Zu der am vergangenen Mittwoch in Lonnerstadt durchgeführten Hauptversammlung fand dies in der Ehrung für langjährige Mitgliedschaft im VdK seinen Ausdruck.Die Vorsitzende des VdK Lonnerstadt, Lydia Brunhofer, freute sich besonders, als Gäste den VdK-Kreisvorsitzenden, Karl-Heinz Bauer, und Regina Bruckmann als Vertreterin des Lonnerstadter Gemeinderates begrüßen zu dürfen.Im Bundesmaßstab sei zu verzeichnen, dass der VdK an Bedeutung wesentlich zugelegt habe. Durch sein Engagement für sozial Schwache übe er sozialen Druck auf die Politik aus, sagte die Vorsitzende Lydia Brunhofer einleitend. Regina Bruckmann unterstrich, dass der VdK Lonnerstadt dieser Aufgabe hervorragend gerecht würde und in der Gemeinde ein verlässlicher Partner sei.Karl-Heinz Bauer stellte in seinem Grußwort fest, dass der VdK ständig wachse und immer mehr jüngere Menschen aufgenommen werden würden. Dies sei unter anderem ein Beweis dafür, dass die Armutsschere immer weiter auseinander klaffen würde und alle Bevölkerungsschichten erreicht habe.Jeder Bürger, der sein ganzes Leben fleißig arbeitete, hätte Anspruch auf ein gesichertes Leben im Alter. Dazu gehöre, dass die Rente mindestens auf 1200 Euro angehoben würde. In Vorbereitung der Bayerischen Landtagswahlen habe der VdK für die Politik wesentliche Markierungspunkte aufgestellt. Es sei wichtig, dass jedes VdK-Mitglied zur Wahl gehe, um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Den Kandidaten müssten Fragen gestellt werden nach höherer Rente, verbesserter Pflegesituation und umfassender ärztlicher Betreuung. Andererseits brauche der VdK aber auch Mitglieder, die sich in die Politik einmischen.Alter müsse bezahlbar sein, so Bauer weiter, der Sozialstaat sei dazu gut in der Lage. Jedoch müsse das Geld gerechter verteilt werden. Der VdK sei nur so stark, weil vieles im Land nicht so laufen würde, wie es sollte. Während sich die etablierten Parteien über Mitgliederschwund beklagen würden, nähme die Mitgliederzahl des VdK zu. Daraus müsse die Politik Schlussfolgerungen ziehen. Den Mitgliedern des VdK Lonnerstadt dankte Bauer für ihr außerordentlich wertvolles ehrenamtliches Engagement.