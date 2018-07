Michelau vor 17 Stunden

70-Jähriger hat 0,8 Promille intus

Ein 70-jähriger Pkw-Fahrer musste sich am Dienstagmittag in der Bahnhofstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Dabei nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr. Ein Test am Handalkom...