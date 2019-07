Eine 70-jährige Anwohnerin hat ihre Handtasche am Dienstagabend gegen 20 Uhr am Gartenzaun ihres Anwesens im Espachweg vergessen. In der Nacht entwendete dann ein bislang unbekannter Täter diese braune Lederhandtasche mit Inhalt. Der Dame entstand ein Schaden in Höhe von etwa 450 Euro. Hinweise an die Polizei Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.