70-Jährige stürzt vom Rad und muss in Klinik

Am Dienstagnachmittag ist in Neunkirchen am Brand eine 70-jährige Fahrradfahrerin beim Versuch, von der Fahrbahn auf den Gehweg aufzufahren, gegen einen Laternenpfosten geprallt. Die Rentnerin, die keinen Fahrradhelm trug, erlitt eine Kopfplatzwunde und musste vom Roten Kreuz in die Uni-Klinik nach Erlangen gebracht werden.