70-Jährige informierten sich über ihre Heimatstadt Zeil

Große Wiedersehensfreude herrschte am Samstag bei den ehemaligen Schülern des Jahrgangs 1948/49 in Zeil. Damals noch streng in zwei Klassen nach Mädchen und Jungen aufgeteilt, besuchte man seinerzeit gemeinsam die Volksschule in Zeil.

Der Bürgermeister Thomas Stadelmann (SPD) empfing die 25 Teilnehmer im Rathaus. Er berichtete über die Entwicklung und Veränderungen in der Stadt am Main in den letzten Jahrzehnten. Dies wurde sehr interessiert aufgenommen, da viele der jetzt 70-Jährigen weitab von ihrer Heimatstadt, wie zum Beispiel in der Schweiz oder in den USA, wohnen. Nachdem in der Anna-Kapelle der bereits verstorbenen Mitschüler gedacht wurde, tauschten die früheren Schüler beim gemütlichen Beisammensein im Restaurant Warmuth alte Erinnerungen aus. Dabei wurde so manche Anekdote zum Besten gegeben.