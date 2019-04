In der Samstagsausgabe hatten wir für die Polizeiinspektion Bamberg-Land irrtümlich von einer Aufklärungsquote von fast 80 Prozent im Jahr 2018 berichtet. Das ist zwar Ansporn für die Mitarbeiter, wie es von der Polizei heißt. Tatsächlich lag die Quote in der Kriminalstatistik bei 70,7 Prozent. an