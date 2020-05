70 000 Euro Schaden nach Zusammenstoß

Frontal stießen am Samstagvormittag zwei Fahrzeuge auf der Memmelsdorfer Straße zusammen, was eine schwerere Verletzung und einen Sachschaden von 70 000 Euro nach sich zog. Wie die Polizei berichtet fuhr eine Twingo-Fahrerin auf der Straße stadtauswärts. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein ihr entgegenkommender Mercedes-Sportwagen auf ihre Fahrbahn und stieß frontal mit ihrem Twingo zusammen. Die Fahrzeuglenkerin wurde dabei schwerer verletzt und kam ins Klinikum Bamberg, der 35-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Durch den Zusammenstoß fing der Twingo auch Feuer, das jedoch schnell gelöscht wurde. Die Fahrbahn musste in beide Richtungen gesperrt werden. Foto: News5/Merzbach