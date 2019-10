69-Jähriger landet im Haftraum

Er trat, schlug und klopfte gegen die Eingangstür der Polizeiinspektion in Forchheim, bis die Beamten dort ein Einsehen hatten und dem amtsbekannten 69-Jährigen am Mittwoch gegen 22 Uhr Zutritt gewährten. Sofort begann dieser im Vorraum zu randalieren. Aufforderungen, dies zu unterlassen, quittierte der Betrunkene mit übelsten Beleidigungen gegenüber den Beamten. Um weitere Straftaten zu unterbinden, wurde der 69-Jährige in Gewahrsam genommen und im Haftraum untergebracht, wobei er weiter massiven Widerstand leistete.