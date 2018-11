69-jährige Fahrerin wird schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person kam es am Montagmorgen in Tettau. Eine 69-jährige Pkw-Fahrerin war von Tettau in Richtung Schauberg unterwegs und wollte in Sattelgrund nach links in ein Firmengelände abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Personenwagen. Beim Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitt die 69-Jährige schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von 10 000 Euro. pol