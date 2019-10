68 000 Euro für die "Schmetterlinge"

"Gefällt es euch?", fragt Bürgermeister Robert Hümmer. "Jaaaaa" lautet die Antwort begeisterter Mädchen und Jungs. Mit einem Kostenaufwand von rund 68 000 Euro hat die Gemeinde Altenkunstadt die "Schmetterlingsgruppe" der Kathi-Baur-Kindertagesstätte saniert. Im Beisein von Kindern und Gästen wurde der Gruppenraum am Dienstag seiner Bestimmung übergeben.

Ganze Sanierungsserie

Die Renovierung ist Bestandteil einer ganzen Sanierungsserie. Angeregt wurde sie vom Heilpädagogischen Zentrum (HPZ) der Caritas in Lichtenfels, dem die Kommune 2004 die Betriebsträgerschaft für ihre beiden Kindergärten übertragen hat. Der Gemeinderat hatte daraufhin beschlossen, jedes Jahr eine Gruppe der 1972 eingeweihten Kathi-Baur-Kita zu sanieren. "Los ging es 2016 mit der "Mäusegruppe". Es folgte die Neugestaltung des Turnraums, des Außenbereichs und der "Käfergruppe". Und in diesem Jahr waren die ,Schmetterlinge‘ an der Reihe", erklärte Bürgermeister Hümmer. Im Zuge der Arbeiten wurde seinen Worten zufolge der Raum komplett neu isoliert und mit einer neuen Schrankwand ausgestattet. Es wurden elektrische Leitungen neu verlegt, die Wände erhielten einen frischen Anstrich und der Boden einen neuen Belag. Die Treppe zur Galerie wurde entfernt und das Spielhaus abgebaut. "Dafür bekommen die Schmetterlinge in den nächsten Tagen ein neues Spielpodest", versprach Hümmer.

Lob zollte der Bürgermeister dem Bautechniker der Gemeinde, Armin Freitag, unter dessen Regie die Sanierungsmaßnahmen durchgeführt wurden. "Unsere Schmetterlingsgruppe ist richtig schön geworden. Nicht nur die Kinder, auch wir Erzieherinnen fühlen uns hier wohl", versicherte Claudia Spieler. Die Einrichtungsleiterin freute sich, dass bei der Neugestaltung des Raumes auch die Wünsche des Personals berücksichtigt wurden.

Nun sind alle Gruppenräume der Kathi-Baur-Kindertagesstätte saniert. Doch so ganz wunschlos glücklich ist man noch nicht. "Auch unserer Halle täte eine Renovierung sicher gut", schmunzelte Spieler. bkl