67-Jähriger randaliert

Bei der Polizei ging am Montagabend gegen 18.30 Uhr die Mitteilung über einen augenscheinlich betrunkenen Pkw-Fahrer ein, der in der Ortsstraße "Am Hohen Kreuz" in Schlangenlinien fuhr. Bei Eintreffen der Polizeistreife konnte ein 67-jähriger Autofahrer angetroffen werden, der bei der Überprüfung nach Alkohol roch, schwankte und eine verwaschene Aussprache hatte. Da ein Alcotest nicht möglich war, wurde der Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Bereits während der Fahrt äußerte der Mann seinen Unmut über die polizeilichen Maßnahmen, im Klinikum wehrte er sich gegen die Blutentnahme, indem er versuchte, auf die Beamten loszugehen.

Nach der Blutentnahme wurde der Mann an seine Ehefrau übergeben. Da der 67-Jährige kurze Zeit später zu Hause randalierte und sich weiterhin aggressiv zeigte, musste er in Gewahrsam genommen und in einer Haftzelle untergebracht werden. Dort klagte der aufgebrachte Mann über starkes Unwohlsein und wurde nach ärztlicher Untersuchung ins Klinikum eingeliefert. Von der Polizei Bamberg-Land wird nun ein Zeuge gesucht, der den Beamten vor Ort einen Gegenstand übergeben hatte. pol