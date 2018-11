67-Jährige leicht verletzt

Bei einem Unfall am Montagabend im Stadtsteinacher Dammweg wurde eine Person leicht verletzt. Ein 55-jähriger Suzuki-Fahrer missachtete an der Einmündung Bahnhofstraße/Dammweg die Vorfahrt einer 67-jährigen Opel-Fahrerin aus dem Kulmbacher Landkreis. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Frau leicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungsdienst vorsorglich ins Klinikum Kulmbach gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 4500 Euro. pol