Ebensfeld vor 20 Stunden

66-Jährige lässt Waren mitgehen

Eine 66-jährige Frau wurde am Donnerstagmorgen dabei beobachtet, wie sie in der Norma Waren im Wert von 5,28 Euro in ihren Stoffbeutel packte und anschließend ohne zu bezahlen das Geschäft verließ. Au...