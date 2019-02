66 000 Euro für Münnerstadts Kirche

In seiner Sitzung hat der Stiftungsrat der Bayerischen Landesstiftung die Förderung von zwei Projekten in den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld mit insgesamt 67 280 Euro beschlossen. Das teilte der SPD-Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib mit. Er ist seit 2013 Mitglied des Stiftungsrates.

66 000 Euro gibt es für die katholische Kirchenstiftung St. Maria Magdalena in Münnerstadt für die Restaurierung der Stadtpfarrkirche. Unterstützt wird die Baumaßname, weil sie dem Erhalt der wertvollen historischen Ausstattung dient.

Für die Gesamtsanierung und denkmalgerechter Erneuerung der Fenster eines Bürgerhauses mit Zierfachwerkfassade (17. Jahrhundert) in Bischofsheim an der Rhön bewilligte der Stiftungsrat einen Zuschuss in Höhe von 1280 Euro. red