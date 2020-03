65 Jahre in der Feuerwehr

Bis auf den letzten Platz besetzt war kürzlich die zum Versammlungsraum umfunktionierte Fahrzeughalle der Feuerwehr. Zweiter Bürgermeister Klemens Wölfel überbrachte die Grüße der Gemeinde und dankte der Feuerwehr für das vielfältige Engagement im dienstlichen und im gesellschaftlichen Bereich.

Kreisbrandmeister Stefan Düthorn lobte in seinem Grußwort die Kreativität der FFW Naisa und deren vorbildliche Jugendarbeit.

Höhepunkt des Abends war die Ehrung von Josef Dratz, der seit stolzen 65 Jahren der Freiwilligen Feuerwehr Naisa die Treue hält. Dabei war er neben seiner früheren aktiven Dienstzeit auch lange Jahre in verschiedenen Positionen innerhalb des Vereins tätig und auch sonst immer mit Rat und Tat zur Stelle gewesen. Dafür wurde er mit einem Geschenk und einem kräftigen Applaus geehrt.

Vorsitzender Rainer Dütsch blickte auf die vielfältigen Unternehmungen des Feuerwehrvereins im vergangenen Jahr zurück, darunter die traditionellen Veranstaltungen, die regelmäßig zur Förderung der Dorfgemeinschaft beitragen.

Kommandant Marco Koschwitz berichtete vom aktiven Geschehen in der Wehr. Besonders im Bereich der Aus- und Fortbildung war die FFW Naisa wieder sehr aktiv gewesen, was die Teilnahme an verschiedenen Lehrgängen oder die erfolgreich abgelegte Leistungsprüfung mit 14 Aktiven belegten. Zum ersten Mal legte mit zehn Teilnehmern eine Feuerwehr im Landkreis Bamberg die Prüfung für das Deutsche Feuerwehr-Fitnessabzeichen ab.

Thomas Kohles: 40 Jahre Dienst

Eine besondere Ehrung wurde Thomas Kohles zuteil, der seit fast 40 Jahren im aktiven Dienst eine Vorbildrolle in der Feuerwehr Naisa einnimmt.

Aktiver Feuerwehrnachwuchs

Jugendwart Simon Schmidt und der Betreuer der Kinderfeuerwehr, Matthias Wolfschmidt, blickten auf die zahlreichen Aktivitäten des Feuerwehrnachwuchses zurück. Die Kinder und Jugendlichen hatten mit großem Engagement geübt und auch erfolgreich an verschiedenen Wettbewerben teilgenommen.

Kassierer Thomas Kohles konnte von einer erneut gestiegenen Mitgliederzahl und von einem soliden Kassenbestand berichten. red