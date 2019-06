Beim Abbiegen von der Schulstraße nach rechts in die Jurastraße übersah am Montagmittag ein 65-jähriger BMW-Fahrer die Vorfahrt eines 17-jährigen Fahrschülers, der mit einem Audi unterwegs war. Auf dem Beifahrersitz saß der 36-jährige Fahrlehrer. Beim Zusammenstoß entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.