65-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste am Sonntagabend ein 65-jähriger Radfahrer durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden. Auf dem Fahrradweg von Dörfleins in Richtung Hallstadt kam ihm gegen 21.30 Uhr ein Radfahrer entgegen und touchierte beim Vorbeifahren den 65-Jährigen. Daraufhin stürzte der Radler. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, fuhr der andere Fahrradfahrer davon. Er wurde jedoch kurze Zeit später von einer Polizeistreife in Dörfleins angetroffen. Ein Alcotest bei dem 53-Jährigen ergab 1,5 Promille. Daraufhin musste er zur Blutentnahme. Eine Anzeige folgt.