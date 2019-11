65-Jährige lässt Zigaretten mitgehen

Am Mittwochmittag hat eine 65-jährige Frau in einem Supermarkt in Ebermannstadt eine Schachtel Zigaretten im Wert von knapp sechs Euro in ihre Jackentasche gesteckt. Eine weitere Schachtel bezahlte sie an der Kasse des Supermarktes am Oberen Tor. Sie wurde kurz vor dem Verlassen des Geschäfts vom Filialleiter angesprochen. Sie muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.