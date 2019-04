65-Jährige fährt Auto an und haut dann ab

Eine 65-Jährige beschädigte am Montagmittag beim Ausparken auf dem Parkplatz vor der Postfiliale in Zeil mit ihrem Skoda einen daneben geparkten BMW und fuhr davon. Die Eigentümerin des BMW, die zu diesem Zeitpunkt die Postfiliale verließ, konnte gerade noch beobachten, wie die Skoda-Fahrerin ausparkte und in Richtung Edeka davonfuhr. Da sie das Kennzeichen ablesen konnte, wurde eine Halterüberprüfung durchgeführt. Die Überprüfung des Skoda ergab, dass die Schäden an beiden Fahrzeugen in Zusammenhang stehen. Die Verursacherin will den Schaden nicht bemerkt haben, obwohl dieser mit 2000 Euro am BMW und 500 Euro am eigenen Fahrzeug beträchtlich ist. Die Staatsanwaltschaft Bamberg prüft aufgrund der Höhe des Schadens, ob der Unfallverursacherin die Fahrerlaubnis entzogen wird.