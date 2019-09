Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Sonntagmittag im Kurvenbereich der Staatsstraße 2262 ein 64-Jähriger mit seinem Kraftrad nach rechts von der Fahrbahn ab. Mit schweren Verletzungen musste der Zweiradfahrer ins Klinikum Bamberg eingeliefert werden. Am Krad entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. pol