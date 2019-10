Sachschaden an zwei Fahrzeugen entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Haßfurt. Ein 64-Jähriger, der mit einem Arbeitsfahrzeug auf der Kreisstraße von Prappach in Richtung Haßfurt unterwegs war, hatte beim Linksabbiegen in die Godelstatt den Seat Altea eines 56-Jährigen übersehen, der von der Osttangente in Richtung Prappach fuhr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Es entstand jeweils ein Schaden von 3000 Euro. Die Feuerwehr war mit 15 Personen und drei Fahrzeugen im Einsatz.