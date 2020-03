63 neue Kollegen bei der Polizei in Oberfranken

Polizeipräsident Alfons Schieder begrüßte 63 neue Kollegen im Polizeipräsidium Oberfranken in Bayreuth. Die neuen Mitarbeiter leisten seit dem 1. März Dienst bei der oberfränkischen Polizei. Neben zahlreichen Polizisten, die ihre Ausbildung vor kurzem abgeschlossen haben, kehren auch einige Beamte von anderen bayerischen Dienststellen nach Oberfranken zurück. Für viele der 30 Frauen und 33 Männer geht damit der Wunsch in Erfüllung, heimatnah eingesetzt zu werden. Sie werden bedarfsorientiert auf die Dienststellen im Regierungsbezirk verteilt und leisten nun in unterschiedlichen Funktionen ihren Dienst. Foto: Polizei