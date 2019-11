61 Künstlerinnen zeigen ihre Arbeiten

Mit einer Ausstellung der Superlative präsentiert sich die Gedok Franken im Landratsamt Bamberg. Auf rund 100 laufenden Metern zeigen 61 Künstlerinnen rund 120 Werke, darunter Bilder, Skulpturen, Installationen, Porzellan, Schmuck, Textil und Texte.

Die Gedok Franken ist eine Künstlerinnengemeinschaft, die weiträumig von Ober-, Mittel-, Unterfranken bis zur Oberpfalz Künstlerinnen vereinigt. Einzigartig an diesem Verein ist, dass er verschiedene Kunstgattungen in sich vereint, wie es aus dem Landratsamt heißt. Viel-fach agieren die Künstlerinnen interdisziplinär. So auch bei der Vernissage am Donnerstag, 21. November, um 17 im Foyer des Sitzungstraktes am Landratsamt Bamberg.

Petra Münch und Jazzpianistin Hildegard Pohl, die diesjährige Preisträgerin des Wolfram-von-Eschenbach-Preises, swingen zum Auftakt. Mit der Performance "hier und jetzt" erklären, deuten, vertonen, beleuchten, beschreiben oder bespre-chen die Künstlerinnen ihre Werke. Begleitet wird die Performance von Flötistin Katja Fischer.

Mit einer festlichen Finissage endet die Ausstellung am 2. Januar 2020. Ab 13.30 Uhr besteht nochmals die Möglichkeit zu Gesprächen mit den Künstlerinnen, bei denen Arbeitsweisen, Maltechniken und Intentionen erklärt werden. Musikalisch begleitet Helgi Beggel auf der Altklarinette. Die Ausstellung kann vom 22. November bis 2. Januar während der Öffnungszeiten im Sitzungstrakt und im Hauptgebäude des Landratsamtes Bamberg besucht werden. Der Eintritt ist frei. red