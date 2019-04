61-Jähriger will Rasierklingen stehlen

Ein 61-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag in einem Verbrauchermarkt an der Willy-Brandt-Allee in Forchheim dabei angetroffen worden, wie er Rasierklingen mit einem Gesamtwert im mittleren dreistelligen Euro-Bereich in seine Umhängetasche steckte und den Laden verlassen wollte. Er hat sich wegen Ladendiebstahls zu verantworten.