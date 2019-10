61-Jähriger schlägt zu und fährt mit Promille

Ein Mann und eine Frau gerieten am Montagnachmittag, 15.30 Uhr, an der Eisdiele am Marktplatz in Haßfurt in Streit. Der 61-Jährige packte die 36-Jährige an der Tasche und zog sie mit sich. Dabei stürzte die Frau zu Boden. Der Mann schlug der Frau ins Gesicht. Anschließend hob er ihr T-Shirt hoch und berührte sie in unangemessener Weise. Dann setzte er sich in ein Auto und fuhr davon - offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Der 61-Jährige konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Polizei nahm einen Alkoholtest vor, der einen Wert von fast drei Promille ergab. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Haßfurt unter Telefon 09521/9270 zu melden.