61-Jährige machte "lange Finger"

Kinderbekleidung im Wert von 12,99 Euro entwendete am Montag um 19.15 Uhr eine 61-jährige Coburgerin aus einem Verbrauchermarkt in der Coburger Straße. Die Frau steckte das Kinderkleid in ihre Handtasche und zahlte lediglich weitere Waren im Wert von 15 Euro an der Kasse. Der Diebstahl fiel einem Mitarbeiter des Marktes auf. Daraufhin wurde die Coburger Polizei gerufen, die eine Anzeige wegen Ladendiebstahls aufnahm. Der 61-Jährigen sprach der Markt ein Hausverbot aus. pol