Forchheim vor 17 Stunden

61-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Eine leicht Verletzte und 14 000 Euro Gesamtsachschaden sind die Bilanz eines Unfalls in Forchheim, welcher sich am Mittwochabend in der Bayreuther Straße ereignet hat. Eine 61-jährige Opel-Fahrerin e...