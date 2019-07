Marktgraitz 19.07.2019

"60plus"-Abfahrt wurde vorverlegt

Die Abfahrtszeit für den Ausflug von "60plus" nach Erfurt am morgigen Mittwoch, 24. Juli, wurde auf 11 Uhr vorverlegt. Zustieg in Marktgraitz am Kirchweihplatz, anschließend Trainau und Mannsgereuth. ...