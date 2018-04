6000 Euro Schaden durch Wildunfall

Ein Zusammenstoß mit einem Reh auf der Straße zwischen Thuisbrunn und Egloffstein hatte am Donnerstag um Mitternacht weitreichende Folgen für einen 58-jährigen Autofahrer. Aufgrund des missglückten Ausweichmanövers kollidierte sein BMW zusätzlich mit vier Leitplankenfeldern, was insgesamt zu einem Sachschaden in Höhe von 6000 Euro führte. Das Reh lief anschließend in den angrenzenden Wald, wie die Polizeiinspektion Ebermannstadt berichtet. pol