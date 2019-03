6000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit etwa 6000 Euro Sachschaden kam es am Donnerstagmittag in der Bahnhofstraße. Eine 50-Jährige wollte mit ihrem Dacia aus einer Grundstücksausfahrt in die Bahnhofstraße einfahren und übersah hierbei einen 55-jährigen Audi-Fahrer. Der Dacia prallte mit seiner Front in die rechte Fahrzeugseite des Audi. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.