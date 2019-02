6000 Euro Schaden bei Auto-Zusammenstoß

Ein Schaden von etwa 6000 Euro entstand am Mittwochvormittag beim Zusammenstoß zweier Autos. Eine 55-jährige Frau war mit ihrem VW auf der Bundesstraße 4 von Coburg kommend in Richtung Oeslau unterwegs. Sie fuhr bei der Ortschaft Oberwohlsbach von der Bundesstraße ab. Am Ende des Abfahrtsarmes wollte sie nach links in Richtung Goebel-Kreisel abbiegen. Dabei übersah sie den Toyota einer 50-jährigen Frau, die von Fischbach in Richtung Oeslau fuhr. Im Einmündungsbereich kollidierten die Autos. Verletzt wurde niemand. pol